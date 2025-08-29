Εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας στη Μεσσήνη

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Μεσσήνη η πρώτη ανοιχτή συνάντηση μελών και φίλων του Κινήματος Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση “η βραδιά κύλησε με ζεστή διάθεση, γνωριμία μεταξύ των παρευρισκομένων και γόνιμο διάλογο για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, ενώ έγινε αναφορά και στη νέα δημοσκόπηση που αναδεικνύει τη σταθερά αυξανόμενη δυναμική του Κινήματος Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό.

Το Κίνημα Δημοκρατίας συνεχίζει με ανοιχτές διαδικασίες, στηρίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών και δίνοντας φωνή στις τοπικές κοινωνίες. Η συνάντηση στη Μεσσήνη ήταν το πρώτο βήμα μιας πορείας που συνεχίζεται με στόχο την οργάνωση δράσεων και την ενίσχυση της παρουσίας του Κινήματος σε ολόκληρη τη Μεσσηνία”.