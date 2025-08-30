Καρδαμύλη: Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Πάνου Δημάκη

Το βιβλίο παρουσιάζει ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αναζήτησης της προσωπικής Ιθάκης. Περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα σε αρχέγονες δυνάμεις και συναισθήματα, αλλά και την αναζήτηση νοήματος, αγάπης και κατανόησης μέσα σ, έναν κόσμο που καταρρέει. Συνδυάζει το φιλοσοφικό θρίλερ με τον ανθρώπινο ψυχισμό και το θείο στοιχείο. Με μια ποιητική και δυναμική γλώσσα γραφής, γεμάτη εικόνες και ατμόσφαιρα που δημιουργεί αγωνία αλλά και ελπίδα. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά.