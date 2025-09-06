Συναυλία απόψε στο Mani Sonnenlink

«Μετά από μια αναζωογονητική καλοκαιρινή παύση τον Αύγουστο, η μουσική μας διαδρομή συνεχίζεται δυναμικά με μια ακόμη μοναδική συναυλία. Το φετινό μουσικό καλοκαίρι γίνεται ολοένα και πιο συναρπαστικό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι η προσήλωσή μας στη μουσική ποιότητα αλλά και ο συνδυασμός των ήχων της μουσικής με αυτήν την μοναδική ατμόσφαιρα του Mani-Sonnenlink, αποδίδουν καρπούς. Αυτήν τη φορά υποδεχόμαστε τρεις ξεχωριστές καλλιτέχνιδες – μια αληθινή «dream team». Με φωνές που μαγεύουν, πολιτισμικές καταβολές που συναντιούνται δημιουργικά, μοναδικά μουσικά όργανα και εκρηκτική σκηνική παρουσία, οι τρεις τους, συνθέτουν μια εμπειρία για το κοινό, που θα μείνει αξέχαστη» τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mani-sonnenlink.com ή καλέστε στο τηλ. 2721078077.