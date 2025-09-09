Συναυλία του Apon αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο

Εχοντας στις βαλίτσες του τα mega hits της χρονιάς, τα διαμαντένια «Βοριάς» και «Χιλιόμετρα» που προκάλεσαν πανδαιμόνιο στο Spotify, τα social media, το YouTube, τα clubs και τα ραδιόφωνα, τα super hits από το πλατινένιο album «SEXERO» και το ολοκαίνουργιο album «Ονειροπόλος» που ήδη έχει συναρπάσει το κοινό, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός ταξιδεύει ανά την Ελλάδα σ' ένα μοναδικό tour. «Τεράστιες επιτυχίες, ιδιαίτερες ερμηνείες και μοντέρνα αισθητική, δημιουργούν μια live εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς» τονίζεται στην περιγραφή του event. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr καθώς και στα φυσικά καταστήματα Casablanca, βιβλιοπωλείο “Όλα Χαρτί” και βιβλιοπωλείο “Κονταργύρης”.