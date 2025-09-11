Εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα του Αετού

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την 82η επέτειο από το ολοκαύτωμα του Αετού και τους εκτελεσθέντες - πυρποληθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στον Αετό.

Στις 11.30 το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί στο ηρώο των πεσόντων επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα από τον μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και ομιλία από τον Ναπολέοντα Γκότση, απόγονο του τυφλού πυρποληθέντα Κωνσταντίνου Π. Γκότση (Κόρου), πρώην πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Αετός Τριφυλίας». Στη συνέχεια θα γίνει προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Τα ονόματα των νεκρών (εκτελεσθέντες - πυρποληθέντες) από τον μαρτυρικό Αετό είναι: Αλέξιος Δημ. Γκότσης (Προκόπης), Θεόδωρος Κων. Καζάντζας (Κοκώνης), Μήτρος Γρ. Ρέμπελος (Μητρογληγόρης), Κωνσταντίνος Γ. Χαϊμανάς (Γυφτογεώργακας), Γεώργιος Θ. Γεωργιλάς, Κωνσταντίνος Π. Γκότσης (Κόρος), Γεώργιος Ι. Χαϊμανάς (Γιωργιάννης).

Από γειτονικά χωριά: Κατσιάρας Κωνσταντίνος, Πετρόπουλος Μήτρος, Δημητροπούλου Γιαννούλα, Βόγκα Βασιλική, Αποστολόπουλος Μιχάλης (Κοπανάκι 1944), Μανωλόπουλος Νικόλαος, Παναγιωτόπουλος Γ. Γρηγόριος (Σελλά Τριφυλίας).

