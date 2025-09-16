Συναυλία του Γιάννη Πάριου τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Ο Γιάννης Πάριος, ένας από τους πλέον εμβληματικούς Ελληνες καλλιτέχνες, μπήκε στο studio και ετοίμασε το άλμπουμ «Τα Θαλασσινά του Πάριου», το οποίο κυκλοφορεί από τις 27 Ιουνίου σε ψηφιακή μορφή αλλά και σε φυσικό προϊόν από τη Minos EMI, A Universal Music Company. Τα ολοκαίνουργια 16 τραγούδια του Γιάννη Πάριου είναι εξολοκλήρου γραμμένα από τον ίδιο —τόσο οι στίχοι όσο και η μουσική— και εμπνευσμένα από τις ιστορίες του πατέρα του, ψαρά, καθώς και τις περιπέτειες των συντρόφων του ψαράδων. Ο Γιάννης Πάριος δημιούργησε ένα άκρως θαλασσινό άλμπουμ με στόχο να ξεσηκώσει, να συγκινήσει και να ταξιδέψει τους ακροατές του όπως μόνο εκείνος ξέρει. Τα νέα τραγούδια, που ήδη αγαπήθηκαν από το κοινό, θα παρουσιαστούν ζωντανά, πλάι στις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει και αγαπήσει. Προπωλούνται εισιτήρια μέσω του more.com.