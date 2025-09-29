Ματαιώνεται η συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Καλαμάτα

Οι διοργανωτές σήμερα ενημέρωσαν όλους όσοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για αυτή την εξέλιξη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται. Οσον αφορά το αντίτιμο των εισιτηρίων, που έχουν ήδη αγοραστεί πρόκειται για γίνει επιστροφή των ποσών στις κάρτες μέσω των οποίων έγινε η αγορά.
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025 15:19
Ματαιώνεται η συναυλία του Γιάννη Πάριου στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ματαιώνεται τελικά η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας συναυλία του Γιάννη Πάριου.
Κατηγορία Εκδηλώσεις