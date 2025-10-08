Ο καρκίνος σήμερα δεν είναι ανίκητος το μήνυμα της ιατρικής εκδήλωσης στο Μελιγαλά

Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση την οποία παρακολούθησε αρκετός κόσμος, διοργανώθηκε από τον δήμο Οιχαλίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δύναμη της πρόληψης, τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες, καθώς και τη σημασία της ψυχολογικής στήριξης και της θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. Οι ομιλήτριες ανέδειξαν πως ο καρκίνος σήμερα δεν είναι ανίκητος, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής, τη σωστή ενημέρωση και την ολιστική φροντίδα του ασθενούς.

Η ιατρός Γεωργία Πράσινου τόνισε ότι «η πρόληψη του καρκίνου είναι στα χέρια μας», επισημαίνοντας πως πάνω από το 40% των περιπτώσεων μπορούν να προληφθούν μέσω υγιεινού τρόπου ζωής, διακοπής του καπνίσματος, σωματικής άσκησης και τακτικών προληπτικών ελέγχων. Η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση, υπογράμμισε, αποτελούν τα πιο ισχυρά «όπλα» απέναντι στη νόσο.

Η ακτινοθεραπευτής ογκολόγος Γρηγορία Ζαχαρόγιαννη παρουσίασε τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, εξηγώντας τις διαφορές και τη συμπληρωματική δράση της χημειοθεραπείας και

της ακτινοθεραπείας. Όπως σημείωσε, η χημειοθεραπεία δρα σε ολόκληρο τον οργανισμό καταστρέφοντας καρκινικά κύτταρα, ενώ η ακτινοθεραπεία στοχεύει τοπικά με υψηλή ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας

τις παρενέργειες. Οι νεότερες μέθοδοι, όπως η ανοσοθεραπεία, προσφέρουν πλέον εξαιρετικά ποσοστά ίασης και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επισήμανσή της για την ανάγκη λειτουργίας γραμμικού επιταχυντή στη Μεσσηνία, με βάση τον πληθυσμό και τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, καθώς πολλοί ασθενείς

δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε θεραπευτικά σχήματα λόγω οικονομικών προβλημάτων και δυσκολιών στη μετακίνηση.

Τη σημασία της διατροφής ως ασπίδας πρόληψης και συμμάχου στη θεραπεία ανέδειξε η αναπληρώτρια καθηγήτρια βιολογίας – βιοχημείας Ανδρέα Πάολα Ρόχας.

Όπως υποστήριξε η κα Ρόχας, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και ψάρια, με περιορισμό των επεξεργασμένων τροφών και του κόκκινου κρέατος, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στην ψυχοκοινωνική διάσταση της ασθένειας αναφέρθηκε η Ψυχολόγος MSc Ιωάννα Σίδερη, τονίζοντας τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και φροντιστών.

Η υπεύθυνη του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών «Κάπα3», Ευαγγελή Μπίστα μίλησε για τις κοινωνικές και πρακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, αναδεικνύοντας τη σημασία των δικτύων υποστήριξης και πληροφόρησης, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση της Προέδρου του Συλλόγου Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας

«Ξαναρχί-ΖΩ», Μαρίας Ζαφειροπούλου. Η κα Ζαφειροπούλου μοιράστηκε τη δική της προσωπική εμπειρία, φωτίζοντας την αισιόδοξη πλευρά της διαδρομής η οποία θέλει, παρά τις δυσκολίες, τον καρκίνο να μετατρέπεται σε αφετηρία νέας ζωής, δύναμης και αυτογνωσίας.

Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι ο καρκίνος δεν είναι ταμπού, ούτε καταδίκη. Είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενημέρωση, επιστήμη, πρόληψη και αλληλεγγύη.

Στους χαιρετισμούς τους, η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου και η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Οικονομάκου στάθηκαν στη σημασία της αποκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικό να λαμβάνονται και να υλοποιούνται πέρα από τα όρια των πρωτευουσών των νομών.