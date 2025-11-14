Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της δράσης «Ποιητικοί δρόμοι», που διοργανώνει ο μη κερδοσκοπικός φορέας Kalliergon syn, θα πραγματοποιηθεί τιμητικό αφιέρωμα στον Μεσσήνιο ποιητή Γιώργο Μαρκόπουλο, στις 8 μ.μ., στον πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο.

Εμπνεύστρια της εκδήλωσης είναι η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά, η οποία υπογράφει την επιμέλεια και την παρουσίαση του αφιερώματος. Ποιήματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί-σκηνοθέτες Κώστας Χαλκιάς και Ολγα Αλεξανδροπούλου, τους οποίους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί με τον ποιητή.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Η ομάδα του διοργανωτή φορέα Kalliergon syn προσκαλεί το κοινό αύριο, Σάββατο στις 11.30 π.μ., στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, για τη φύτευση ενός μικρού δέντρου ελιάς, που θα ονομαστεί «Το Δέντρο των ποιητών». Η πράξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου σταθμού της δράσης «Ποιητικοί δρόμοι». Σε σχετική δήλωση οι διοργανωτές αναφέρουν: «Εναποθέτουμε τις ρίζες αυτού του μικρού δέντρου ελιάς στη γη της Καλαμάτας, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με την ευχή να ριζώσει, να θεριέψει και να αποδώσει καρπούς, όπως ευχόμαστε και ελπίζουμε για κάθε συνέργεια πολιτισμού σε αυτόν τον τόπο. Σας περιμένουμε στο πάρκο, στον χώρο του πατινάζ, ώστε όλοι μαζί να κατευθυνθούμε στο σημείο όπου θα γίνει η φύτευση».

Το δεντράκι αυτό το χάρισε στους διοργανωτές της δράσης ο Παναγιώτης Κάτσαρης, Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος, Υπεύθυνος Εργων Ερευνας και Ανάπτυξης, στο Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) «ΔΗΜΗΤΡΑ».