Καλαμάτα: Γιορτάζεται την Κυριακή η Εθνική Αντίσταση

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του εορτασμού που ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στις 10.15 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Πετρόπουλος, διευθυντής του 5ου Λυκείου Καλαμάτας.

Ενα τέταρτο αργότερα, στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης απέναντι από ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφανιών από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου και των ενώσεων Εθνικής Αντίστασης και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του Έθνους.

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.