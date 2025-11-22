Εκπαιδευτικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Καλαμάτα

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό, και στοχεύουν στην προώθηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στην τέχνη. Σήμερα Σάββατο ολοκληρώνεται το διήμερο βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης σε ζητήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ατόμων με ή χωρίς αναπηρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση των Βαλάντη Φράγκου και Δάφνης Τσιούνη, ενώ στις 27 και 28 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει διήμερο σεμινάριο με θέμα την καλλιτεχνική εκπαίδευση ατόμων ηλικίας 65+, με υπεύθυνους τους Κατερίνα Νταμάνη και Αντώνη Πριμηκύρη. Στην πρώτη περίπτωση, τα σεμινάρια εστιάζουν στην επιμόρφωση πάνω σε θέματα καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, διαχείρισης και εμψύχωσης εργαστηρίων που απευθύνονται σε μικτές ομάδες ατόμων με ή χωρίς αναπηρία. Κεντρικός στόχος τους είναι η εκμάθηση της πρακτικής εφαρμογής εργαλείων του θεάτρου και της μουσικής στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται τόσο σε ομάδες ΑμεΑ όσο και σε μικτές ομάδες. Στη δεύτερη, με «όχημα» την τέχνη του μουσικού θεάτρου, τη μουσική, το θέατρο και την κίνηση, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάχυση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για ένα περισσότερο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο τρόπο στον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε ενήλικες 65+, με μακροπρόθεσμο στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στις κοινότητες και τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας, ένταξης και αποδοχής. Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται από έμπειρους καλλιτεχνικούς εκπαιδευτές και εντάσσονται στις Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με στόχο την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής όλων στα πολιτιστικά δρώμενα. Υποβολή συμμετοχής για τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται μέσω e-mail στο education@nationalopera.gr ή τηλεφωνικά στο 2130885752/3. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.