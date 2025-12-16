Παρουσίαση μυθιστορήματος της Βάλιας Πετούρη στην Καλαμάτα

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Μεσσηνίας, η Τόνια Παυλάκου, φιλόλογος και πρόεδρος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, ο διεθνής καλλιτέχνης Ιων και η Δέσποινα Ηλιοπούλου, δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος, Θανάσης Λαγός, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Οταν Μαρίνα Ρηγοπούλου τον πρωτοείδε στο κατάμεστο αμφιθέατρο να σκουπίζει σχολαστικά τα γυαλιά του, είχε ήδη ακούσει για τον Ελληνα ψυχαναλυτή στη Σορβόννη. Πρόσωπο δραστήριο, ο Αλκης Δρόσος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και ηγετική φυσιογνωμία στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Εκείνη μπήκε επίτηδες καθυστερημένα στο μάθημά του, κι ο ανυποψίαστος καθηγητής αντίκρισε έναν όμορφο αναψοκοκκινισμένο σίφουνα, που σήκωσε τα πράσινα μάτια του και τον σημάδεψε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε πετύχει τον στόχο. Το αμφιθέατρο ήταν πάντα ασφυκτικά γεμάτο στις διαλέξεις του Δρόσου, που με τη βαθιά φωνή και τις ανατρεπτικές πεποιθήσεις του μάγευε τους φοιτητές. Είχε το ταλέντο να συνδέει τις παραδόσεις του με τα μεγάλα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της εποχής του – και ήταν αληθινά ταραγμένες οι μέρες εκείνες... Μοιάζει με λιοντάρι μέσα σε κλουβί. Τα μάτια του βγάζουν φλόγες και η φωνή του δεν είναι πια μειλίχια. Είναι μια ουρανομήκης κραυγή αγωνίας, που ακούγεται, θαρρείς, στα πέρατα της γης, σκεφτόταν η Μαρίνα παρατηρώντας τον στα οδοφράγματα του Καρτιέ Λατέν. Μόνο που το λιοντάρι εκείνου του Μάη δεν γνώριζε ότι μπορούσε να τα βάλει με το κατεστημένο, όχι όμως και με μια δεκαοκτάχρονη…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Βάλια Πετούρη είναι δημοσιογράφος και παρουσιάστρια πολιτικών εκπομπών. Εχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με το πολιτικό ρεπορτάζ και το πολιτικό σχόλιο. Χαρακτηριστικό πρόσωπο της δημόσιας τηλεόρασης (ΕΡΤ), ξεκίνησε την καριέρα της από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84 και την εφημερίδα Η Αυγή. Το βιβλίο «Από μένα αντίο» αποτελεί το πρώτο της μυθιστόρημα, ενώ έχουν δημοσιευτεί, κατά καιρούς, πολλά άρθρα και διηγήματά της.