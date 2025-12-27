«Ο Καραγκιόζης και τα Κάλαντα των εορτών» την Κυριακή στο…Tsikibom Studio

«Ο Καραγκιόζης και τα Κάλαντα των Εορτών» παρουσιάζεται την Κυριακή στις 11:30 π.μ. και στις 5 μ.μ. στο Tsikibom Studio από τον θίασο Δημητρακόπουλου, σε κείμενο των Κωνσταντίνου και Γεωργίας Δημητρακοπούλου.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Καραγκιόζης για τα φετινά Χριστούγεννα σκέφτηκε κάτι διαφορετικό! Να καλέσει στην αρχοντική του παράγκα τους φίλους που έχει από όλη την Ελλάδα, να κάνουν πρόβα και να βγουν παραμονή Χριστουγέννων στις γειτονιές του μπερντέ για να τα πουν! Ο Σιορ-Διονύσιος φέρνει μαζί του κάλαντα από το Ιόνιο Πέλαγος, ο Μπάρμπα-Γιώργος τα ηπειρώτικα και ο Μορφονιός τα Αθηναϊκά κάλαντα, ο κρητικός Μανούσος τα κάλαντα της Κρήτης και ο Ζουρνατζίδης τα θρακιώτικα! Όλοι μαζί και με μαέστρο τον ξυπόλητο ήρωα αρχίζουν το τραγούδι! Ποιος θα τους εμποδίσει; Μια παράσταση γεμάτη μουσική, χιούμορ και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα! Η συνέχεια επί σκηνής! Μία παράσταση για τα παραδοσιακά κάλαντα από περιοχές της χώρας!

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987447476. Η προπώληση γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω more.com.