Εκοψε πίτα ο Σύλλογος Γυναικών Κυπαρισσίας «Γαία»

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από το Σύλλογο που ευχαριστεί θερμά όλες τις γυναίκες, τα μέλη και φίλους τους Συλλόγου: «Η ανταπόκρισή σας ήταν πραγματικά συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Η αίθουσα γέμισε χαμόγελα, ζεστασιά, αγκαλιές και θετική ενέργεια. Γελάσαμε, ανταλλάξαμε ευχές, μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, δώρα και πολλή αγάπη, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν όλη τη χρονιά.

Η παρουσία σας είναι η μεγαλύτερη δύναμη και έμπνευσή μας. Μας δίνει κουράγιο να συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη όρεξη, δημιουργικότητα και αγάπη για όσα ετοιμάζουμε. Ανανεώνουμε, λοιπόν, τα ραντεβού μας με πολλές εκπλήξεις, δράσεις και όμορφες εξορμήσεις για το 2026, που θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά».

Κ.Μπ.