Παρουσιάστηκε το λεύκωμα με την ιστορία 3.500 χρόνων της Μεγαλόπολης

Το λεύκωμα αποτελεί ένα σπουδαίο εκδοτικό και πολιτιστικό έργο, το οποίο διατρέχει την ιστορία 3.500 χρόνων της Μεγαλόπολης και της ευρύτερης επαρχίας της, από την αρχαιότητα έως τις σύγχρονες προκλήσεις της μεταλιγνιτικής εποχής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση, πλούσια σε φωτογραφικό υλικό, με εκτενείς ιστορικές, πολιτιστικές και λαογραφικές αναφορές, που αποτυπώνουν τη διαχρονική ταυτότητα, τη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Ιδιαίτερη καινοτομία του λευκώματος αποτελεί η ψηφιοποίησή του, με στόχο να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο, λειτουργικό και δυναμικό εργαλείο για τον Δήμο Μεγαλόπολης, τους πολιτιστικούς φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και τις επόμενες γενιές. Φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κιβωτό ιστορικής μνήμης και γνώσης, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για τη χάραξη πολιτιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών.

Η έκδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτιστική κληρονομιά ως πυλώνας ανασυγκρότησης, ταυτότητας και προοπτικής για τη Μεγαλόπολη στη μεταλιγνιτική εποχή. Η γνώση του παρελθόντος και η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού μπορούν να αποτελέσουν σταθερό έδαφος για ένα βιώσιμο μέλλον της περιοχής.

Το Λεύκωμα αποτελεί αποτέλεσμα της επίπονης και μακρόχρονης προσπάθειας του Γιάννη Ασημακόπουλου, αρθρογράφου και συγγραφέα, και εκδόθηκε από την ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Παναγιώτη Βαλασόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ ΟΤΑ, καθώς χωρίς τη πολύτιμη και καθοριστική συμβολή του, το σημαντικό αυτό υλικό θα παρέμενε στο συρτάρι του συγγραφέα. Η συμβολή του υπήρξε καταλυτική για να μετατραπεί μια προσωπική ερευνητική εργασία σε ένα συλλογικό πολιτιστικό απόθεμα.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, Βασίλης Χίνης, ενώ χαιρέτισαν και συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους: ο Παναγιώτης Μπένος, Πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο Κώστας Μιχόπουλος, Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ ΟΤΑ, ο Κώστας Φίλανδρος, Οικονομολόγος και τέως εκδότης–διευθυντής της «Νέα της Μεγαλόπολης», ο Νίκος Μπεργελές, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, η Φωτεινή Σιμοπούλου, τέως υπάλληλος ΥΠΠΟ, ο Γιώργος Κούτσουρας, Οικονομολόγος, καθώς και ο συγγραφέας Γιάννης Ασημακόπουλος.