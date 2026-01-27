Εκδήλωση του Ομίλου Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας: «Ιμια 1996–2026: 30 χρόνια μετά»

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αντιστράτηγος ε.α. Λάμπρος Τζούμης, Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Πελοποννήσου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δημήτρης Καρνούσκος, μέλος του Ομίλου.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ομιλος Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας αναφέρει: "Συμπληρώνονται φέτος τριάντα χρόνια από την ελληνοτουρκική κρίση στα Ιμια (30–31 Ιανουαρίου 1996), η οποία έφερε τις δύο γειτονικές χώρες στα πρόθυρα της πολεμικής σύγκρουσης. Τη νύχτα εκείνη, η Τουρκία, με τη χρήση στρατιωτικής βίας, κατέλαβε ελληνικό έδαφος, αποβιβάζοντας Τούρκους στρατιώτες στη βραχονησίδα Ίμια. Τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996, η Ελλάδα, κατόπιν αμερικανικής παρέμβασης, υποχρεώθηκε να υποστείλει τη σημαία της και να αποσύρει τη στρατιωτική της φρουρά από τη μία βραχονησίδα των Ιμίων, ως προϋπόθεση για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την άλλη. Εκτοτε, η Τουρκία προβάλλει τη γνωστή θεωρία των «γκρίζων ζωνών», με την οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε δεκάδες νησίδες, βραχονησίδες και νησιά του Αιγαίου".