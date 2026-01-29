Καλαμάτα: Εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα στο House by Phaos

Στο πλαίσιο των δράσεων της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας Messinian Business Routes, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Φάος» ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που ανοίγει νέους δρόμους για την τοπική επιχειρηματικότητα.

Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών workshops, επαγγελματίες από το εξωτερικό μοιράζονται γνώσεις, καλές πρακτικές και εμπειρίες με τη μεσσηνιακή επιχειρηματική κοινότητα.

Το workshop, που είχε αναβληθεί, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 30/1 στις 6:30 μ.μ. στο House by Phaos, Σφακτηρίας 18, στην Καλαμάτα.

Ομιλητής θα είναι ο Bart Meylemans, διεθνώς έμπειρος επαγγελματίας στους τομείς Management & Sales και ιδρυτής της Ag Ambition, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Το workshop θα καλύψει: Πραγματικές προκλήσεις της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Παράγοντες που διευκολύνουν την εξωστρέφεια. Πρακτικές συμβουλές για δικτύωση, στρατηγική, επικοινωνία και ανάπτυξη. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, startups, στελέχη και ΜμΕ που θέλουν να κινηθούν με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση στη διεθνή αγορά.

Το workshop θα διεξαχθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, 2721094000.