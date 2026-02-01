Τα Νεροπάτια στο Ρίπεσι «ζωντανά» μνημεία του τοπίου

Το πρόγραμμα “Σημεία Στήριξης” στηρίζει την “Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ.” στην προσπάθειά της να προβάλει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι), του Δήμου Τριφυλίας, Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της δράσης Νεροπάτια.

Δέκα ιστορικές πέτρινες βρύσες της Κοινότητας θα ενωθούν ξανά με την παλιά, υπάρχουσα πεζοπορική διαδρομή που ιστορικά διαμορφώθηκε για την επικοινωνία των ανθρώπων, τη μεταφορά αγαθών και τη μετακίνηση κτηνοτρόφων και καλλιεργητών. Μέσα από την τοπική έννοια της «ξέλασης» (αλληλοβοήθεια), προωθείται η συλλογική φροντίδα του τόπου και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Το έργο συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποιεί τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην βιώσιμη διαχείριση του τοπίου και του νερού της Κοινότητας.

Τα Νεροπάτια θεωρούνται μονοπάτια διαβίωσης, και φέρουν ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία, καθώς στο παρελθόν αποτέλεσαν βασικές οδούς μετακίνησης και πρόσβασης σε ζωτικούς φυσικούς πόρους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιβίωση και την ανάπτυξη των ανθρώπων του τόπου μας. Στη σύγχρονη εποχή, τα μονοπάτια αυτά αξιοποιούνται κυρίως για πεζοπορία, ήπια αναψυχή και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των περιοχών που διασχίζουν. Η συντήρησή τους ενισχύει παράλληλα τη δυνατότητα της τοπικής πανίδας να εξασφαλίζει πρόσβαση σε νερό. Ακολουθώντας παραδοσιακές διαδρομές που διέρχονται από παλαιούς οικισμούς της Κεφαλόβρυσης όπως του Παρασκευού ή το Κοτσάνι, αγροτικές εκτάσεις, υδάτινα στοιχεία και ιστορικά περάσματα, τα Νεροπάτια συνιστούν «ζωντανά» μνημεία του τοπίου, τα οποία διατηρούν ενεργή τη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Η δράση Νεροπάτια εντάσσεται στη Θεματική: Προστασία Δασικών και Άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων η οποία στηρίζεται από το Costas M. Lemos Foundation.

Για τον 8ο κύκλο του προγράμματος συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Athanasios C. Laskaridis Charitable Foundation, το Costas M. Lemos Foundation, το The Hellenic Initiative Canada, το Athina I. Martinou Foundation και το Helidoni Foundation. Το πρόγραμμα Σημεία Στήριξης συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη από το 2022.