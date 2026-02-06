Καλαμάτα: «Γιορτή Λαδιού» στο Ανατολικό Κέντρο

Συμπαραστάτης της εκδήλωσης θα είναι είναι το «Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας» το οποίο με το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει, θα πραγματοποιήσει Γευσιγνωσία Λαδιού και θα καταθέσει τις γνώσεις του για ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και ότι άλλο χρειάζεται για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης είναι και η κατάθεση, από την μεριά των παραγωγών των εμπειριών τους στο πλαίσιο της ανοιχτής συζήτησης που θα επακολουθήσει. «Καλούμε τους Φίλους και τα Μέλη του Συλλόγου μας, να φέρουν δείγματα της δικής τους παραγωγής λαδιού για να εξεταστούν από την Επιστημονική Ομάδα» τονίζεται από τον ΕΟΣ. Τα δείγματα λαδιού, σε μπουκάλι των 250 ml το ελάχιστο, πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Συλλόγου, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6942553154 (Θύμιος Αλεξόπουλος).