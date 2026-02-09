Καλαμάτα: Τα καρναβαλικά πληρώματα ζωντάνεψαν αγαπημένα παραμύθια

Με ανανεωμένη φιλοσοφία και έμφαση στη συμμετοχή του κοινού, το Καλαματιανό Καρναβάλι επέστρεψε δυναμικά, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια πιο βιωματική εμπειρία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το μεσημέρι της Κυριακής στο Εργατικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε η δράση «Παραμυθιαζόμαστε», όπου τα καρναβαλικά πληρώματα ζωντάνεψαν αγαπημένα παραμύθια.

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φαντασία, θεατρικότητα και δημιουργικότητα, επιβεβαιώνοντας τον νέο προσανατολισμό του θεσμού προς τη διαδραστική ψυχαγωγία.

Μπείτε στην ψηφοφορία και επιλέξτε το πλήρωμα που σας εντυπωσίασε περισσότερο, με βάση την παρουσίαση, τη στολή, τη σκηνική απόδοση και τη συνολική μεταφορά του παραμυθιού.

Η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. στον πεζόδρομο της Αμφείας, όπου θα πραγματοποιηθεί ο «Κόκκινος Χορός». Πρόκειται για ένα ξεχωριστό θεματικό πάρτι που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις, καλώντας τους συμμετέχοντες να ντυθούν στο χρώμα του πάθους και να γίνουν μέρος μιας εντυπωσιακής νυχτερινής καρναβαλικής εμπειρίας.