Η ιστορική μνήμη στο προσκήνιο: Εκδήλωση μνήμης στην Καλαμάτα για τη διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη ματωμένη 8η Φεβρουαρίου 1944 διοργάνωσαν ο Δήμος Καλαμάτας και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο της στήριξης του δίκαιου αγώνα για την αναγνώριση της Καλαμάτας ως Μαρτυρικής Πόλης και της διατήρησης της ιστορικής μνήμης για τα ναζιστικά εγκλήματα κατοχής.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του συλλογικού τόμου του περιοδικού «ΤΕΤΡΑΔΙΑ» (εκδόσεις «Στοχαστής»), αφιερωμένου στη συμβολή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και στα 30 χρόνια δράσης του ΕΣΔΟΓΕ για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Κώστας Αλεξίου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ, και ο εκδότης – δημοσιογράφος, πρώην δημοτικός και νομαρχιακός σύμβουλος, Θεόδωρος Μπρεδήμας. Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α., επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στη «μνημειώδη συμβολή της Ελλάδας στην αντιφασιστική νίκη των λαών», και ο Βασίλης Μαστραγγελόπουλος, φιλόλογος – ιστορικός, πρώην δήμαρχος και μέλος του ΕΣΔΟΓΕ, που μίλησε για την Εθνική Αντίσταση και τις γερμανικές θηριωδίες στη Μεσσηνία.

Την πολιτική και ηθική διάσταση του αγώνα για δικαιοσύνη ανέδειξε ο Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, πανεπιστημιακός και συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ, με την ομιλία του «Αντίσταση, Μνήμη, Δικαιοσύνη. Η επικαιρότητα του αγώνα Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Θανάσης Πετράκος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ και εκπρόσωπος του Συλλόγου «Μανώλης Γλέζος».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έντονη την αίσθηση ότι η μνήμη των θυμάτων, η ιστορική αλήθεια και η διεκδίκηση δικαιοσύνης παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες υποχρεώσεις της κοινωνίας και της πολιτείας.