Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026 16:30

Το «Καρναβάλι του Μαλλιαρού» και φέτος στο Μαγγανιακό

Το «Καρναβάλι του Μαλλιαρού» θα ζωντανέψει και φέτος την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο ημιορεινό χωριό Μαγγανιακό.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγγανιακιτών, προσκαλώντας όλους σε μια γιορτή γεμάτη κέφι, παράδοση και αποκριάτικη διάθεση. Κουδουνοφόροι, τραγόμορφοι, ξωτικά, κουκουβάγιες και λοιποί μεταμφιεσμένοι, με συνοδεία παραδοσιακών πνευστών και κρουστών οργάνων, θα γυρίσουν στους δρόμους του χωριού, ξυπνώντας τη φύση από τον χειμερινό ύπνο της.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
