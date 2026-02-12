Η Καλαμάτα γιόρτασε την Τσικνοπέμπτη με κέφι και παραδοσιακά εδέσματα (βίντεο+φωτο)

Παρά τον άστατο καιρό, κάτοικοι και επισκέπτες τσίκνισαν, τραγούδησαν και γλέντησαν σε γειτονιές της Καλαμάτας και στις Κοινότητες του Δήμου, τιμώντας το έθιμο της Τσικνοπέμπτης.

Τσικνίσματα πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, σε πεζόδρομους και σε άλλα σημεία.

Στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τις 11 το πρωί, στο χώρο που φιλοξενεί την Αγορά Βιολογικών Προϊόντων, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε γλέντι με ορχήστρα στην πλατεία Αγίων Αποστόλων.

Την τιμητική τους, όπως κάθε χρόνο, είχαν τα ψητά κρέατα, τα λουκάνικα και το παραδοσιακό παστό, με αρκετές υπαίθριες ψησταριές να στήνονται σε καταστήματα, επιχειρήσεις και σε κατοικίες.

Δείτε φωτογραφίες: