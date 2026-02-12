eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 17:58

Η Καλαμάτα γιόρτασε την Τσικνοπέμπτη με κέφι και παραδοσιακά εδέσματα (βίντεο+φωτο)

Γράφτηκε από την

Η Καλαμάτα γιόρτασε την Τσικνοπέμπτη με κέφι και παραδοσιακά εδέσματα (βίντεο+φωτο)

Premium Strom

Παρά τον άστατο καιρό, κάτοικοι και επισκέπτες τσίκνισαν, τραγούδησαν και γλέντησαν σε γειτονιές της Καλαμάτας και στις Κοινότητες του Δήμου, τιμώντας το έθιμο της Τσικνοπέμπτης.

Τσικνίσματα πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, σε πεζόδρομους και σε άλλα σημεία.

Στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τις 11 το πρωί, στο χώρο που φιλοξενεί την Αγορά Βιολογικών Προϊόντων, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε γλέντι με ορχήστρα στην πλατεία Αγίων Αποστόλων.

Την τιμητική τους, όπως κάθε χρόνο, είχαν τα ψητά κρέατα, τα λουκάνικα και το παραδοσιακό παστό, με αρκετές υπαίθριες ψησταριές να στήνονται σε καταστήματα, επιχειρήσεις και σε κατοικίες.

Δείτε φωτογραφίες:

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/349705-i-kalamata-giortase-tin-tsiknopempti-me-kefi-kai-paradosiaka-edesmata-vinteo-foto#sigProId3792dcc713

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις