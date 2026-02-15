Χρώμα, παιδιά και καρναβαλικός παλμός στην Πάτρα – LIVE το Καρναβάλι των Μικρών από το Ionian TV

Σε ζωντανή μετάδοση βρίσκεται αυτή την ώρα το «Καρναβάλι των Μικρών» από την Πάτρα, με το Ionian TV να μεταφέρει τον παλμό της μεγάλης παιδικής παρέλασης σε τηλεοπτικό και διαδικτυακό κοινό σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ιστορικός αυτός θεσμός του Πατρινού Καρναβαλιού αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και συμβολικές εκδηλώσεις της διοργάνωσης, καθώς δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στα παιδιά, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της καρναβαλικής παράδοσης και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και τη συλλογική έκφραση της νέας γενιάς.

Την παρουσίαση της μετάδοσης υπογράφουν η Αγγελική Σπυροπούλου και ο Γιώργος Λογαράς, ενώ η τεχνική και δημοσιογραφική ομάδα του Ionian TV βρίσκεται επί ποδός, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη της παρέλασης με εικόνα, σχόλιο και συνεχή ενημέρωση από το κέντρο της εκδήλωσης.