Φάρμακο για την Πελοπόννησο

Οι επενδύσεις στην παραγωγή φαρμάκου στη ΒΙΠΕ Τρίπολης και η δημιουργία «Ακαδημίας Φαρμάκου», που θα εκπαιδεύει εργαζόμενους ώστε να απορροφηθούν στον συγκεκριμένο τομέα, αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη για την Πελοπόννησο. Δεν αφορούν μόνο την Τρίπολη ή την Αρκαδία, αλλά την οικονομία συνολικά της περιοχής.

Επενδύσεις αυτού του είδους και χαρακτήρα είναι βέβαιο ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο ευρύτερα, ειδικά σε πόλεις και αγορές όπως η Καλαμάτα, ενισχύοντας τη διασύνδεση των τοπικών οικονομιών. Οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον τομέα του φαρμάκου δεν μπορούν, βέβαια, να αντισταθμίσουν αυτά που χάθηκαν στην παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη. Τα χρήματα που θα διαχυθούν στην τοπική οικονομία θα είναι σαφώς λιγότερα και ο αντίκτυπός τους μικρότερος, αλλά αποτελούν ένα ουσιαστικό ανάχωμα στην εγκατάλειψη και την ερήμωση μιας ολόκληρης περιοχής. Με λίγα λόγια, δεν δικαιολογούν διθυράμβους, είναι όμως σημαντικές πρωτοβουλίες για να μπορέσει η περιοχή, ειδικά της Αρκαδίας, να σταθεί στα πόδια της και να μεταβεί ομαλά σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον με περισσότερες δυνατότητες.

Η Πελοπόννησος χρειάζεται να υπερβεί τους τοπικισμούς που για χρόνια λειτουργούσαν ανασταλτικά. Κανένα μικρό χωριό δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του, αλλά και κανένα αστικό κέντρο δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την περιφέρειά του. Η γειτνίαση με την Αθήνα ήταν ταυτόχρονα ευλογία αλλά και κατάρα, καθώς απορρόφησε δυναμικό και πόρους. Η νέα περίοδος απαιτεί διαφορετική λειτουργία, ουσιαστική συνεργασία και ανάπτυξη δικτύων. Η οικοδόμηση περιφερειακής συνείδησης σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι αναγκαία όσο ποτέ, προκειμένου να υπάρξει συνοχή και κοινός προσανατολισμός. Η αποτροπή της ερήμωσης και της οικονομικής συρρίκνωσης απαιτεί κοινές δράσεις, συντονισμό και καταμερισμό ρόλων, που θα διατηρούν ζωντανές τις περιοχές αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Η Πελοπόννησος χρειάζεται να ενοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα για να έχει μέλλον και προοπτική. Ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, αλλά και η είσοδος σε νέους τομείς επιστημονικής γνώσης και υψηλής τεχνολογίας, όπως η φαρμακοβιομηχανία, είναι στοιχεία που δημιουργούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Υπάρχει, δηλαδή, ελπίδα ότι θα ανακοπεί η δημογραφική και οικονομική καθίζηση και θα διαμορφωθεί ένα νέο σημείο ισορροπίας που θα διατηρήσει ζωντανή την περιοχή.

Τίποτα, προφανώς, δεν είναι δεδομένο ή εύκολο· απαιτείται διαρκής προσπάθεια, σχέδιο και επιμονή, αλλά κυρίως η συνειδητοποίηση ότι, ειδικά η νότια Πελοπόννησος, αποτελεί πλέον μια ενιαία «γειτονιά» με κοινά συμφέροντα, προκλήσεις και επιδιώξεις που πρέπει να υπηρετηθούν συλλογικά.

