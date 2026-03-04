Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η «Μελωδία» της Afize Seferi Gjikondi παρουσιάζεται στο 8ο Δημοτικό

Το βιβλίο «Μελωδία» της Afize Seferi Gjikondi παρουσιάζεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων και η Βιβλιοθήκη του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

Θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου (Χίου & Ιερολοχιτών). Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, φιλόλογος και συγγραφέας, καθώς και η ίδια η συγγραφέας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του σχολείου, καθώς και φίλοι της σχολικής βιβλιοθήκης. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.