Καλαμάτα: Ομιλία για το ρόλο του γονιού και του δασκάλου στη σύγχρονη εποχή

Ομιλία με θέμα «Η πρόκληση του ρόλου του γονιού και του δασκάλου στη σύγχρονη εποχή», συνδιοργανώνουν ο Μιχάλης Πολυχρονόπουλος, σύμβουλος εκπαίδευσης της 2ης Ενότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και οι σχολικές μονάδες της οικείας Ενότητας, αύριο Παρασκευή στις 6 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Μάνος Τσαλαμανιός, Πρόεδρος της Ψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και Διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ασκληπιείου Βούλας, ο οποίος θα αναπτύξει τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί στο σημερινό κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Βασικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτελεί η ανάδειξη της ευθύνης αλλά και της πρόκλησης που συνιστά ο ρόλος του γονιού και του δασκάλου στη σύγχρονη εποχή, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας, της κατανόησης και της αποτελεσματικής παιδαγωγικής στάσης απέναντι στις ανάγκες των παιδιών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί και να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα ζητήματα της σύγχρονης αγωγής και ψυχικής υγείας. Η είσοδος είναι δωρεάν.