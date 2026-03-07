Έκθεση ζωγραφικής με αφορμή τη Γιορτή της Γυναίκας στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με έναρξη στις 6 μ.μ., και θα περιλαμβάνει έκθεση ζωγραφικής. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο «Γυναίκα – Έκφραση και Δημιουργία» και φιλοδοξεί να αναδείξει τη δημιουργικότητα των γυναικών της καθημερινότητας. Πρόκειται για γυναίκες που, παρά τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να επιτελέσουν στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία, βρίσκουν χρόνο να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο μέσα από την τέχνη. Στην έκθεση συμμετέχουν γυναίκες της διπλανής πόρτας, οι οποίες παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα έργα τους, επιχειρώντας να αφηγηθούν μέσα από τα χρώματα και τις μορφές τις προσωπικές τους εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, πρόκειται για μια γιορτή δημιουργίας που αναδεικνύει τη δύναμη της γυναικείας έμπνευσης. «Η έμπνευση έχει άρωμα γυναίκας», τονίζουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως όταν η γυναίκα δημιουργεί, ο κόσμος γύρω της ανθίζει.