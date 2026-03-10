Πρεμιέρα στην Αθήνα για τη «Θυσία»

Βασιζόμενη στο βιβλίο του Απόστολου Τάσση «Το ρολόι μέσα στο σύννεφο», με τον οποίον συνεργάστηκε στο σενάριο. Είναι ουσιαστικά η ιστορία της οικογένειας του σκηνοθέτη όπως τη διηγήθηκε στον συγγραφέα του βιβλίου. Γυρίστηκε κατά κύριο λόγο στο Σαϊτάν Παζάρ, στο κέντρο της Πρέβεζας, όπου μεγάλωσε, αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης.

Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία της Πρέβεζας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, μέσα από μια τραγωδία που έζησε η οικογένειά του, με την εξιστόρηση να αρχίζει το 1912. Είναι μια ιστορία την οποία ζούσε μέσα από τους γονείς του, κάθε χρόνο που πήγαινε στην Πρέβεζα. Οι γονείς του είχαν το τραύμα της τραγωδίας που έζησαν με την Κική, την ξαδέρφη της μητέρας του. Το μήνυμα που περνάει είναι «ποτέ πόλεμος», αφορώντας αληθινές ιστορίες επιφανών οικογενειών της Πρέβεζας και νέων που ονειρεύονται, ενώ ξεσπά ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Καλαματιανούς Χρήστο Ζερίτη και Μυρτώ Καμβυσίδη, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Μπάμπη Τσόκα στον “Ζορμπά” και στη “Δική μας Μαρία Κάλλας” αντίστοιχα. Παράλληλα, συμμετείχαν ακόμα εκατοντάδες ερασιτέχνες ηθοποιοί, εθελοντές από την Πρέβεζα και την Καλαμάτα, καθώς τον Φεβρουάριο του 2024 έγιναν γυρίσματα τόσο στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα όσο και στην Αλαγονία για σκηνές του πολέμου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.