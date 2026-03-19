Στις 5 Απριλίου ο 19ος Μαραθώνιος Δρόμος Μεσσήνης

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης, τη διεξαγωγή του “19ου Μαραθωνίου Δρόμου Μεσσήνης”, την Κυριακή 5 Απριλίου. Ενέκρινε ομόφωνα και τη συνδιοργάνωση κι επιχορήγηση του Συλλόγου Αθλούμενων Μεσσήνης για τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου Δρόμου.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Μπάμπης Μακρής είπε ότι ο μαραθώνιος της Μεσσήνης είναι ο δεύτερος αρχαιότερος μαραθώνιος στην Ελλάδα μετά τον κλασικό από τον Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος ανέφερε ότι από την αρχική διαδρομή του μαραθωνίου έχει φύγει το κομμάτι της Ιθώμης προς τη Βαλύρα.

Ο κ. Μακρής απάντησε ότι από το 2022 η συγκεκριμένη υφιστάμενη διαδρομή του μαραθωνίου έχει πάρει πιστοποίηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μαραθωνίων και αυτή η διαδρομή είναι πιο ευέλικτη κι εξυπηρετεί αγωνιστικά τους αθλητές.

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αθλούμενων Μεσσήνης Γιάννης Πουλάκος παρατήρησε ότι για να ανταγωνιστούν δύο άλλους μαραθώνιους στην Πελοπόννησο (Ναύπλιο, Αρχαία Ολυμπία) έκαναν πιο ελκυστική τη διαδρομή, να μην έχει ανηφόρες – κατηφόρες, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές να κάνουν ρεκόρ και ατομικά.

Τα δύο αυτά θέματα του Μαραθωνίου Δρόμου Μεσσήνης δεν είχαν εισηγήσεις στον φάκελο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρθηκε από τη μείζονα μειοψηφία. Την ευθύνη γι’ αυτό ανέλαβε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης. Ωστόσο, ο επικεφαλής Κ. Γεωργακόπουλος και οι σύμβουλοι Σοφία Γιάνναρη και Κώστας Μαλιώτης δήλωσαν ότι στηρίζουν τη διοργάνωση και πως ο Σύλλογος Αθλούμενων Μεσσήνης προσφέρει στον αθλητισμό της περιοχής.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Την επέκταση του ωραρίου δύο σχολικών καθαριστριών του Δήμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, κατά 1,5 ώρα αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τρίτης.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος ενημέρωσε ότι στον Δήμο εργάζονται 19 σχολικές καθαρίστριες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και δύο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης υπέβαλαν αίτημα για αύξηση κατά 1,5 ώρα στο ωράριό τους, για να καλυφθούν οι ανάγκες της καθαριότητας, όπως έχει ζητήσει και ο διευθυντής του σχολείου, λόγω του πλήθους των μαθητών και της λειτουργίας του Ολοήμερου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συμβούλου της μειοψηφίας Χρήστου Θεοδωρακόπουλου, επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, ο αντιδήμαρχος απάντησε ότι με τις 19 καθαρίστριες καλύπτονται όλα τα σχολεία και η επέκταση κρίθηκε αναγκαία για τις καθαρίστριες στο 2ο Δημοτικό Μεσσήνης, καθώς με 265 μαθητές είναι το πολυπληθέστερο και η μία καθαρίστρια είχε ωράριο 3,5 ώρες και η άλλη 3.

Γ.Σ.