Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη»

Παρουσιάστηκε την Κυριακή το βράδυ, στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου, το βιβλίο του Γιάννη Πλεμμένου «Ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη», σε εκδήλωση που αποτελεί μέρος των επετειακών δράσεων του Δήμου Καλαμάτας και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου.

Χαιρέτησαν ο Θανάσης Βασιλόπουλος, δήμαρχος Καλαμάτας, ο Στάθης Αναστασόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας και ο Παναγιώτης Λύρας, πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας.

Για το βιβλίο μίλησε ο κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητής Γιώργος Ανδρειωμένος, η Κατερίνα Μπρέγιαννη, διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, η Μαρία Σταθέα, φιλόλογος-συγγραφέας, μέλος της Ενωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, ο Κώστας Παπαδόπουλος, εκδότης (διευθυντής εκδόσεων «Ταξιδευτής»), η Γεωργία Ψαραδέλη, καθηγήτρια Μουσικής, και ο Γιάννης Πλεμμένος, διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέας.

Ο Γιάννης Πλεμμένος, ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο του λογοτεχνικό έργο, το οποίο είχε διακριθεί πριν από περίπου 20 χρόνια σε διαγωνισμό συγγραφής, αποσπώντας το πρώτο βραβείο. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, μαζί με την καθηγήτριά τους, Γωγώ Μπατσικούρα.