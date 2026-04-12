“Οικογενειακές ιστορίες… των Κρητικών” στην Καλαμάτα

Μετά τα απανωτά sold out που άφησαν εποχή και κέρδισαν τις καρδιές του κοινού, οι “Οικογενειακές ιστορίες… των Κρητικών” έρχονται στην Καλαμάτα.

Η πιο αστεία οικογένεια ξαναχτυπά για να μοιράσει ασυγκράτητα γέλια, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Εργατικού Κέντρου για μία παράσταση, την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 9 μ.μ.

Ο Στέλιος Κρητικός, μαζί με τους Μιχαήλ Αγγελο και Αρη Κρητικό, ανεβάζουν μία φρέσκια, πρωτότυπη κωμική πρόταση που συμπυκνώνει stand-up comedy, θέατρο και αυτοσχεδιασμό σε μία ενιαία παράσταση. Προσωπικές καταθέσεις, κατά λάθος εξομολογήσεις, αδελφικές κόντρες, απρόσμενες εγκυμοσύνες και, κυρίως, πολλές, πολλές… οικογενειακές ιστορίες. Η ηλεκτρονική προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com.