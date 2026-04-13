Σπάρτη: Δράση αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Στο πλαίσιο της περιοδεύουσας έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης: Η μνήμη στην ψηφιακή εποχή», το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει μια ειδικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική δράση για σχολικές ομάδες, στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη.

Από τη Δευτέρα 20 Απριλίου και έως και τη λήξη της έκθεσης, μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εμβληματικά έργα μεγάλων Ελλήνων ποιητών που συνδέθηκαν με τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την καθοδήγηση του ιστορικού Γιάννη Μπαγιώκου, θα ανασυνθέσουν την ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους μέσα από τα τραγούδια του συνθέτη και, μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, θα παρακολουθήσουν την πορεία του από την εξορία έως την τελική δικαίωση και αποκατάστασή του.

Στη συνέχεια, τα παιδιά θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα στα τρία θεματικά περίπτερα της έκθεσης, εξερευνώντας με διαδραστικό τρόπο τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Επιπλέον, θα γνωρίσουν ψηφιακά τεκμήρια από το Αρχείο Θεοδωράκη, με στιγμές από τη ζωή και τη δημιουργική του πορεία, και θα έρθουν σε επαφή με τη σημαντικότερη ίσως παρακαταθήκη του, τη μελοποιημένη ποίηση, που έφερε στα χείλη όλων μας στίχους μεγάλων ποιητών και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η έκθεση διαρκεί έως τις 15 Μαΐου. Λειτουργεί καθημερινά από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., εκτός από τις Τρίτες που παραμένει κλειστή. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή θα είναι ανοιχτή έως τις 12 μ., ενώ θα παραμείνει κλειστή την Κυριακή του Πάσχα και την 1η Μαΐου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27310 89315, καθημερινά (εκτός Τρίτης), από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ.