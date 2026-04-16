Μεγάλο ενδιαφέρον για την κεραμική στην Καλαμάτα

Tο διαρκές ενδιαφέρον της Καλαμάτας για την τέχνη της κεραμικής και τη συστηματική στήριξη δράσεων που ενισχύουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εκπαίδευση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά η πρόσφατη έγκριση εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις. Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός των εξόδων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια κεραμικής του Εικαστικού Εργαστηρίου Καλαμάτας, συνολικού ύψους 9.120 ευρώ.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών περιλαμβάνεται το σεμινάριο «Κεραμικά Raku», με εισηγήτρια την έμπειρη κεραμίστρια Κωνσταντίνα Μαλλιαρού, το οποίο εστιάζει στην ιδιαίτερη αυτή ιαπωνική τεχνική και στις διαφορετικές διαδικασίες όπτησης των κεραμικών. Παράλληλα, προγραμματίζονται διαλέξεις για την ιστορία της κεραμικής με εισηγήτρια την αρχαιολόγο Κατερίνα Ντοκοπούλου Κουράκλη, οι οποίες αναδεικνύουν τη διαχρονική πορεία της κεραμικής, από την προϊστορία και την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Η Κατερίνα Ντοκοπούλου Κουράκλη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΚΠΜΣ «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του ΕΚΠΑ, με ερευνητική εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Τρισδιάστατης Αναπαράστασης. Παράλληλα, με την ιδιότητα του αρχαιολόγου, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Ηρακλειδών ως εξωτερική συνεργάτιδα του Μουσείου. Επίσης, μέσω του μεταπτυχιακού της και με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης, επιλέχθηκε για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης στο Κοινοβουλευτικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, διαθέτει ένα καλλιτεχνικό υπόβαθρο έχοντας ως αφετηρία τις καλλιτεχνικές σχολές του Δήμου Καλαμάτας.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου Καλαμάτας Παναγιώτης Λαμπρινίδης στάθηκε στη μεγάλη έλλειψη σε δασκάλες κεραμικής που παρατηρείται, υπενθυμίζοντας πως πέρυσι μετά από ανοιχτή πρόσκληση δύο δασκάλες που ξεκίνησαν, στη συνέχεια παραιτήθηκαν. Ο ίδιος τόνισε το μεγάλο ενδιαφέρον για την κεραμική, καθώς υπάρχουν 80 ενήλικες μαθητές. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος επισήμανε τις χαμηλές αμοιβές που δίνονται για αυτό το σκοπό, με αποτέλεσμα να προκύπτουν παραιτήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή λειτουργία του Εργαστηρίου.

T.Αν.