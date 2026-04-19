Η παράσταση "Το Γκρούφαλο" έρχεται στην Καλαμάτα

Η θεατρική παράσταση "Το Γκρούφαλο" βασισμένη στα ομώνυμα βιβλία των Τζούλια Ντόλαντσον και Άξελ Σέφλερ θα ανέβει την Κυριακή 3/5 στις 11 π.μ. και στη 1 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ, σκοτεινό δάσος… Ψάχνοντας το φουντούκι του, συνάντησε την πονηρή αλεπού, την εκκεντρική κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτυ. Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός από τα πεινασμένα πλάσματα του δάσους μέσα από την ιστορία του τρομερού Γκρούφαλο; Εξάλλου δεν υπάρχει Γκρούφαλο – ή μήπως… υπάρχει;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία του θεατρικού έγινε το 1999. Το έργο πρωτοανέβηκε στην Αγγλία το 2001. 24 χρόνια μετά, το έργο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε για το ελληνικό κοινό και παρουσιάζεται σε θέατρα σε περιοδεία στην Ελλάδα. Η μαγική, μουσική θεατρική παράσταση για παιδιά βασισμένη στα επιτυχημένα βιβλία, συνεχίζει και κάνει περιοδεία σε πολλές πόλεις του κόσμου όπως στο West End του Λονδίνου (10 σεζόν), στο Broadway της Νέας Υόρκης (2 σεζόν) και στο πανέμορφο θέατρο του Όπερα Χαουζ στο Σύντνευ. Οι London Times το έχουν αναφέρει ως ένα «ακαταμάχητα γοητευτικό θεατρικό έργο για παιδιά και οικογένειες».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ολίβια Τζέικομπς, Δραματουργική επεξεργασία: Τόμπι Μίτσελ, Μετάφραση / Σκηνοθετική επιμέλεια: Άγγελος Κλωνάρης, Ιωάννα Γεωργαντά, Μουσική/Στίχοι: Τζον Φάιμπερ, Ρόμπιν Πρας, Ολίβια Τζέικομπς και Άντι Σω,

Χορογράφος: Μόρακ Κρος, Επιμέλεια Χορογραφιών: Χρήστος Κατίδης, Σχεδιασμός Σκηνικών / Ενδυματολογία: Ισλα Σω, Κατασκευές Σκηνικών: Μαγδαληνή Σίγα, Κατασκευή Κοστουμιών: Νίκος Μηνάς, Ελένη Χασιώτη, Μουσική διδασκαλία: Στελλίνα Βογιατζή, Εγγραφές Studio: Panorama Film Sound, Γραφικά / προσαρμογές: Ρέα Δουφέκα, Video επεξεργασία: Παναγιώτης Πέτρου, Τεχνική υποστήριξη: Μιχάλης Βιδάλης. Παίζουν και τραγουδούν: Νίκος Θάνος: Αφηγητής, Γκρούφαλο, Ιφιγένεια Σταμπουλή: Αλεπού, Κουκουβάγια, Φίδι, Ελισάβετ Νικολαϊδου: Ποντίκι. Μία παραγωγή της Underdog Entertainment σε συνεργασία με την Αγγλική εταιρία θεάτρου Tall Stories UK.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.