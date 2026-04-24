Καλαμάτα: Γιορτή την Πρωτομαγιά στo λιμάνι με μουσική και δημιουργικές δράσεις

Μια ανοιξιάτικη γιορτή με μουσική, δημιουργικές δράσεις και εορταστική ατμόσφαιρα προγραμματίζει για την Παρασκευή 1 Μαΐου η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις», στο πλαίσιο του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Πρωτομαγιά στην Παραλία Καλαμάτας – Γιορτή Άνοιξης και Μουσικής», θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στην προκυμαία του λιμανιού.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της πόλης, η αξιοποίηση των δημόσιων χώρων, η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η προσέλκυση επισκεπτών κατά την εαρινή περίοδο. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ξεκινήσει με δημιουργική δράση κατασκευής πρωτομαγιάτικου στεφανιού για παιδιά, οικογένειες και επισκέπτες, με τη συμμετοχή των δομών δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί face painting με ανοιξιάτικη θεματολογία, ενώ στον θαλάσσιο χώρο του λιμανιού θα υπάρχει και παρουσία σκαφών, ενισχύοντας το γιορτινό σκηνικό.

Στις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει η κεντρική μουσική εκδήλωση με το σχήμα “Cubaneros”, το οποίο θα παρουσιάσει πρόγραμμα με αυθεντικούς κουβανέζικους και latin ρυθμούς, όπως salsa, bachata, merengue, reggaeton και cumbia.

Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης στο Δ.Σ. θα είναι η 1η φορά που θα πραγματοποιηθεί την Πρωτομαγιά στην Καλαμάτα μια τέτοια είδους εκδήλωση, έχοντας ως στόχο να ενισχυθεί η παραλία η οποία πέρασε έναν δύσκολο χειμώνα από πλευράς καιρού και κατ’ επέκταση κίνησης. Ο ίδιος πληροφόρησε πως το κόστος της εκδήλωσης εξασφαλίστηκε από την πρόσφατη ακύρωση του χορευτικού ανταμώματος με τίτλο "Καλαματιανέ μου αέρα" λόγω καιρού, τονίζοντας πως η παρουσία του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού σχήματος αναμένεται να ενθουσιάσει το κοινό.