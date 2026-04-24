ΚΝΕ: Εκδήλωση για τις γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού

Η Εδαφική ΟΒ Μεσσηνίας διοργανώνει εκδήλωση με προβολή του ντοκιμαντέρ «Καινούργιος ουρανός: Οι γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας», στο πλαίσιο των δράσεων για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τιμώντας την πορεία του την περίοδο 1946-1949.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 μ.μ. στον Πολυχώρο Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας», Κουτσομητοπούλου 13 στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση: "Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στις γυναίκες του ΔΣΕ, που έγραψαν την δική τους ιστορία. Η συμμετοχή και η δράση των γυναικών σε αυτόν τον ηρωικό λαϊκό στρατό ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Στα μάχιμα τμήματα του ΔΣΕ, οι γυναίκες αποτελούσαν το 30% των μαχητών που θυσιάστηκαν με την ζωή τους. Δεν υστερούσαν καθόλου στην μαχητικότητα, την ικανότητα και την αυταπάρνηση στον ένοπλο αγώνα από τους άνδρες μαχητές, σε όλα τα μετερίζια, σαν ίσος προς ίσο. Σε αυτό συνέβαλε η εξειδικευμένη δουλειά στις γυναίκες που έκανε το ΚΚΕ και κατ' επέκταση τα επιτελεία του ΔΣΕ. Ο αγώνας του ΔΣΕ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο εργατικό και λαϊκό κίνημα, ενώ η συμμετοχή των γυναικών σε αυτόν αποτελεί παρακαταθήκη στον αγώνα για την ισοτιμία της γυναίκας".