Raining Rocks Festival στο Brooklyn Live Stage

Το φεστιβάλ έχει ροκ χαρακτήρα με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην ποιοτική ζωντανή μουσική και συγκροτήματα που ξέρουν να στέκονται δυναμικά στη σκηνή. Στην πρώτη του διοργάνωση, το RRF και η ομάδα του παρουσιάζουν τους Angel Gates (Καλαμάτα), τους Stray Dogs (Καλαμάτα), τους Entropy Devine (Αθήνα) και τους Damage Cult (Αθήνα), σε ένα line-up που καλύπτει διαφορετικές εκφάνσεις του σύγχρονου ροκ και όχι μόνο ήχου. Η διοργάνωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας προσπάθειας στον χώρο των live events στην πόλη, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού σημείου αναφοράς για το ροκ κοινό.
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026 14:20
Raining Rocks Festival στο Brooklyn Live StageΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το Raining Rocks Festival κάνει το ντεμπούτο σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ. στο Brooklyn Live Stage, φέρνοντας μια νέα, δυνατή πρόταση στη μουσική σκηνή της Καλαμάτας.
