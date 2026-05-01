Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Αμανίτη στην Καλαμάτα

Ο Νίκος Αμανίτης συναντά τους αναγνώστες του στην Καλαμάτα με αφορμή το βιβλίο του «Ο αγνοούμενος του Ματαρόα», εκδόσεις «Μεταίχμιο», το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 7.30 μ.μ., στο βιβλιοκαφέ «Ραμόν».

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μέλος του Πολιτιστικού Αντίλογου, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Γιώτα Μηλίτση. Την εκδήλωση συντονίζει ο Κώστας Δεληγιάννης. Ο συγγραφέας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Νωρίτερα, την Τετάρτη 7 Μαΐου, ο συγγραφέας θα επισκεφθεί την Πάτρα και συγκεκριμένα το βιβλιοπωλείο «Πολύεδρο», όπου θα παρουσιάσει το νέο του μυθιστόρημα και θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μάγνη.

ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

«Ολα ξεκίνησαν τον σκληρό Απρίλη το 2020, όταν ήρθε στα χέρια μου ένα χειρόγραφο, ένα ρολό χαρτί μήκους 27 μέτρων, ένα ανεπίδοτο ερωτικό γράμμα που είχε γραφτεί στην Αθήνα τα βράδια της Κατοχής και απευθυνόταν σε μια κοπέλα που δεν απάντησε ποτέ. Είκοσι εφτά μέτρα με καθημερινές στιγμές της ζωής στην κατοχική Αθήνα, πληροφορίες για την Αντίσταση, αναμνήσεις από δύσκολες ώρες στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και από το Παρίσι του 1939, τότε που οι δύο ερωτευμένοι φοιτητές της Μποζάρ, αυτός ο 28άρης Έλληνας και εκείνη η 19χρονη Γαλλίδα, χόρευαν τανγκό πάνω στο παρισινό λιθόστρωτο και άφηναν τον χρόνο να περνάει, χωρίς να φαντάζονται τι τους περιμένει».

"Ο ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΑΡΟΑ"

Μυθιστορία μιας ταραγμένης εποχής, το συγγραφικό ντεμπούτο του έμπειρου δημοσιογράφου Νίκου Αμανίτη, που έχει ήδη γνωρίσει θετική ανταπόκριση τόσο από τους αναγνώστες όσο και από τους κριτικούς αποσπώντας ενθουσιώδη σχόλια, θα μπορούσε να είναι ένα μυθιστόρημα βγαλμένο από τη φαντασία του συγγραφέα, όμως είναι ολόκληρο ένα ντοκουμέντο μιας ταραγμένης εποχής. Είναι ένα ημερολόγιο Κατοχής και το ερωτικό, αναπάντητο γράμμα ενός Ελληνα ζωγράφου, του Νίκου Μπαλόγιαννη, στη Γαλλίδα αγαπημένη του. Ανάμεσα στην κατεχόμενη Αθήνα και το Παρίσι του ’39 αναβιώνουν ο έρωτας, η τέχνη και η σκιά του ολέθρου. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα συμπτώσεων, απρόσμενων συναντήσεων, δανεικών αναμνήσεων και μιας αγωνίας να κρατηθεί ο χρόνος που δεν κρατιέται με τίποτα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ποιος ήταν αυτός ο μυστήριος ζωγράφος που αγνοείται εντελώς από την ελληνική βιβλιογραφία, που δεν άφησε εδώ πέρα ούτε το όνομά του, που ταξίδεψε με το Ματαρόα και τον μνημονεύουν μετά θάνατον οι Νew Υork Τimes; Κι αυτό το κορίτσι που ήταν δεκαεννιά χρονών το 1939 και το έχουμε αφήσει σε ένα χωριό της νότιας Γαλλίας, επέζησε; Δημιούργησε; Τον ξαναβρήκε; Μπορείς άραγε να ανακαλύψεις μια φοιτήτρια του Μεσοπολέμου στον 21ο αιώνα; Εκεί που χάνεται το μονοπάτι του Εθνικού Κήπου σε έναν πίνακα ζωγραφισμένο μέσα στην Κατοχή, εκεί αρχίζει αυτή η ιστορία. Η δική τους και η δική μας. Όλων μας.

«Πολλές ζωές μπλέκονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου, σιγοπερπατούν κάτω από τις πιπεριές της μεσοπολεμικής Αθήνας, χορεύουν στα ντάνσινγκ του Παρισιού λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, συναντάνε αγωνιστές του ΕΑΜ και δωσίλογους υπουργούς, φωτογραφίζονται με τον Μόραλη, συνομιλούν με τον Σικελιανό, τοιχογραφούν τα κεντρικά γραφεία της Pfizer δεκαετίες πριν τα εμβόλια μας βγάλουν από τον εγκλεισμό. Ο αθηναϊκός Μεσοπόλεμος, το Παρίσι του ’39 και του ’45, η Κατοχή, το αλβανικό μέτωπο, το Σαν Φρανσίσκο του ’50 και η Νέα Υόρκη του ’60, συμπτώσεις, αναπάντεχες συναντήσεις, ταξίδια με πλοία ονομαστά, δανεικές αναμνήσεις και μια προσπάθεια να κρατηθεί ο χρόνος που δεν κρατιέται με τίποτα. Θα μπορούσε να είναι ένα μυθιστόρημα βγαλμένο από τη φαντασία του συγγραφέα, αλλά είναι όλο αληθινό, ένα ντοκιμαντέρ μιας ταραγμένης εποχής. Και ίσως έτσι να είναι καλύτερα».

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Νίκος Αμανίτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο και το Παρίσι. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε περιοδικά (ΕΝΑ: διευθυντής σύνταξης, Panorama: διευθυντής, Vita: ιδρυτής/διευθυντής, Ταχυδρόμος: διευθυντής), σε εφημερίδες (ΤΑ ΝΕΑ: υπεύθυνος εβδομαδιαίων εκδόσεων, Αγγελιοφόρος), στην τηλεόραση (ΑΝΤ1: αρχισυντάκτης δελτίου ειδήσεων, ΣΚΑΪ), στο ραδιόφωνο (ΕΡΑ – εξωτερικό δελτίο, χρονογράφημα, παραγωγός) και στο web (popaganda.gr: ιδρυτικό μέλος, Athens Voice). Υπήρξε μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής και της Ομάδας Μελέτης Νέων Εκδόσεων του ΔΟΛ και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ. Έχει συνεργαστεί με τα λογοτεχνικά περιοδικά Η λέξη και Χάρτης.