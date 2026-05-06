INFORM EU: Διεθνής διάλογος στην Καλαμάτα για το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτύπωση των πολιτικών συνοχής στην πράξη. Στις εργασίες του INFORM EU που διεξάγονται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών και Περιφερειών.

Η εν λόγω διοργάνωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων κρατών-μελών και επαγγελματιών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς πρόκειται για μια πλατφόρμα διαλόγου για το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και τον ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Κατά την έναρξη των εργασιών, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ως Δήμος επενδύουμε σε τομείς που δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης. Αξιοποιούμε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναζητούμε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα τριετές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Πολιτεία έχει προς υλοποίηση για την περιοχή μας σημαντικά έργα, όπως ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη, η αντιπλημμυρική θωράκιση της Καλαμάτας και η αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Επενδύουμε, ταυτόχρονα, στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας επιδιώκοντας τα μέγιστα οφέλη για τον τόπο μας. Πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Εύχομαι καλές εργασίες και καλά αποτελέσματα στις συναντήσεις σας. Καλή και ευχάριστη διαμονή στην όμορφη Καλαμάτα».

Στο επίκεντρο των εργασιών του INFORM EU αναμένεται να βρεθούν ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πόρων, η σύνδεση των πολιτικών με μετρήσιμα αποτελέσματα, η ενίσχυση της απορροφητικότητας, καθώς και η προσαρμογή των εργαλείων στις νέες προκλήσεις, από την ανθεκτικότητα των οικονομιών μέχρι την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 2 μ.μ. έως τις 5.30 μ.μ., δράση στην κεντρική πλατεία. Τμήμα της πλατείας θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ευρωπαϊκό χωριό όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να εξερευνήσουν την Ευρώπη μέσα από τις περιοχές, τις χώρες και τους ανθρώπους της. Σε κάθε stand, οι επισκέπτες θα μετακινούνται σε όλη τη γεωγραφική περιοχή και θα ανακαλύπτουν πολιτισμούς, εμπειρίες και έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, από τις χώρες μέλη του δικτύου INFORM EU με έναν ελκυστικό και ανθρωποκεντρικό τρόπο.