«Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival»: Πρεμιέρα με περισσότερες από 1.300 συμμετοχές

Ξεκινά από σήμερα η διπλή τεχνολογική δράση του Δήμου Καλαμάτας με την ονομασία “Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival”, η οποία θα διεξαχθεί έως τις 10 Μαΐου.

Η διοργάνωση αποτελεί τη μετεξέλιξη του επιτυχημένου θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής, ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή του Δήμου για την ανάδειξη της πόλης ως κόμβου καινοτομίας και εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.

Το γεγονός αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την 1η Τεχνολογική Έκθεση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού, όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια θα παρουσιάσουν το Σαββατοκύριακο πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα, με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων. Το Φεστιβάλ θα εξελιχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου σε δύο κεντρικά σημεία: το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο για τους μικρούς επιστήμονες έως τη Γ’ Δημοτικού με θέμα την προστασία των δασών, και το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία για τις μεγαλύτερες ηλικίες, με έμφαση στα ευφυή συστήματα για έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις.

Το ενδιαφέρον είναι Πανελλαδικό και αναμένεται να σημειωθεί νέο ρεκόρ, καθώς σύμφωνα με τους διοργανωτές οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 1.300, από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 8 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού.

