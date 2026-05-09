"Μαζί για το Αλεξανδράκειο": Φιλανθρωπική συναυλία τον Ιούνιο στην Καλαμάτα

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος Καλαμάτας, ενός ιστορικού φορέα που από το 1871 στέκεται δίπλα στην Τρίτη Ηλικία, προσφέροντας καθημερινά φροντίδα, αξιοπρέπεια και στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στα 10 ευρώ, με το σύνολο των εσόδων να διατίθεται για την ενίσχυση του Ιδρύματος, μετατρέποντας κάθε αγορά σε πράξη προσφοράς. Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com καθώς και από φυσικά σημεία προπώλησης στην Καλαμάτα και τη Μεσσήνη. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από το "Βιβλιόπολις" (Νικηταρά 3Α, Καλαμάτα), το "Book store" (Πλατεία 23ης Μαρτίου 8, Καλαμάτα), τη "Βιβλιοαγορά" (Σταδίου 4, Μεσσήνη), καθώς και από τα Affidea Καλαμάτας (Αρτέμιδος 117) και Μεσσήνης (Λοχαγού Πετρουλάκη 3), αλλά και το City Med Καλαμάτας (Νέδοντος 78).