Η Ελλη Πασπαλά σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο

Μια μουσική ξενάγηση στη Νέα Υόρκη -την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε- θα χαρίσει στο κοινό της Καλαμάτας η Ελλη Πασπαλά μέσα από τη συναυλία «In a New York State of Mind», που διοργανώνει ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» σήμερα Τετάρτη, στις 8.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Συνοδοιπόροι της Ελλης Πασπαλά και συνδημιουργοί αυτού του μουσικού ταξιδιού είναι δύο από τους σημαντικότερους μουσικούς και βασικούς εκπροσώπους της jazz σκηνής της χώρας: ο David Lynch, στα σαξόφωνα, το φλάουτο και τα κρουστά, και ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο. «Μαζί τους θα βρεθούμε σε γειτονιές όπως το Lower East Side, το Spanish Harlem, το Greenwich Village και, φυσικά, η Astoria, μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα jazz standards -όπως των Cole Porter και George Gershwin- τραγούδια γέννημα-θρέμμα Νέας Υόρκης, όπως εκείνα των Paul Simon και Billy Joel, καθώς και έργα άλλων σημαντικών συνθετών και τραγουδοποιών.

Δεν θα λείψουν και ελληνικά τραγούδια, δοσμένα με γεύση και χρώμα Νέας Υόρκης», αναφέρεται στην πρόσκληση. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ για το κανονικό και 12 ευρώ για το μειωμένο.