Μεσσήνη: Ημερίδα για το ταξίδι της ανάπτυξης των παιδιών

Με έντονο ενδιαφέρον γονείς και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το Σάββατο 9 Μαΐου την ημερίδα «Μεγαλώνοντας: Το ταξίδι της ανάπτυξης, της διάθεσης και του συναισθήματος», που οργάνωσαν ο Δήμος Μεσσήνης σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Η ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μεσσήνης είναι η πρώτη δράση εξωστρέφειας του Κέντρου Κοινότητας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όσων εμπλέκονται με παιδιά και εφήβους. Επονται δύο ακόμα στις 23 και 30 Μαΐου 2026, στον ίδιο χώρο.

Ειδικότερα το Σάββατο, αναλύθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν στην παραβατικότητα των παιδιών, τη χρήση του διαδικτύου, ζητήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς και διαχείρισης καθημερινών προκλήσεων, καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, τόνισε ότι η δημοτική αρχή έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, κάνοντας επιγραμματική αναφορά στα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί. Συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι το Κέντρο Κοινότητας στην ολιγόμηνη λειτουργία του, έχει παράσχει αξιοσημείωτα ικανοποιητική συμβουλευτική και βοήθεια στους συμπολίτες μας και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην πρώτη ημερίδα αλλά και στις επόμενες.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μαρία Οικονομάκου, η οποία εξήρε το έργο του Δήμου Μεσσήνης στην Κοινωνική πολιτική καθώς και τις δράσεις που πραγματοποιεί με επιτυχία.

Για το Κέντρο Κοινότητας και τις δράσεις του μίλησαν οι κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου Μαρίνα Ταταρούνη και Ιφιγένεια Καλαντζοπούλου, ενώ την ημερίδα συντόνισε ο Ψυχολόγος- Παιδοψυχολόγος MSc / Ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Μεσσήνης Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

Το θέμα «Από την παραβατικότητα στην προστασία: η οικογένεια και το σχολείο ως ασπίδα για τα παιδιά» παρουσίασε η Επιμελήτρια Ανηλίκων, Κοινωνική Λειτουργός MSc Αγγελική Ρουμελιώτου, ενώ για την «Ψηφιακή παιδεία και χρήση του διαδικτύου σε παιδιά και εφήβους» μίλησε η παιδοψυχίατρος Παναγιώτα Μπαντή. «Τη δύναμη των μικρών πραγμάτων στις σχέσεις μας με τα παιδιά: πρόληψη της βίας μέσα από την καθημερινή επικοινωνία» παρουσίασε ο Ψυχολόγος MSc – Ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος Αξιωματικός της ΕΛΑΣ Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τοποθετήσεις των ομιλητών επί των ερωτήσεων και αποριών του κοινού.