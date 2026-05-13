Τα «Μωρά στη φωτιά» στην Καλαμάτα

Ο Στέλιος Σαλβαδόρ λέει: «Η μουσική είναι ένα ταξίδι μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης κι εγώ διανύω την πιο δημιουργική μου περίοδο …με πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, σε αρκετά διαφορετικούς και πολλές φορές πρωτόγνωρα όμορφους μουσικούς δρόμους. Η μουσική ποτέ δεν τελειώνει κι αυτό αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι συνεχίζουμε να δημιουργούμε μουσική για να μοιραστούμε όσα πραγματικά μας ενώνουν.

Ειδικά το ροκ, με το οποίο ασχολούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, σημαίνει να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες την ημέρα, να είσαι ταυτόχρονα καταξιωμένος στην εναλλακτική μουσική της χώρας σου εδώ και τριάντα χρόνια και χωρίς καμία υποστήριξη να ψάχνεις να ηχογραφήσεις τα καινούργια σου τραγούδια. Μέσα από κάθε δυσκολία πρέπει να επαναπροσδιορίζουμε τον εαυτό μας και να προχωράμε προς το φως και να βλέπουμε κάθε “ταρακούνημα” σαν ευκαιρία για αλλαγές, που δε θα τολμούσαμε διαφορετικά και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο και όχι κάτι χειρότερο. Δεν είμαστε μόνοι μας στα δύσκολα. Eτσι είναι οι περισσότεροι. Ετοιμάσου για… «Μανιφέστο», «Κάτω στην πόλη», «Παυσίπονο», «Υποσχέσεις», «Third Uncle», «Σκυλίσια μέρα», «Βαβυλωνία», «Θεατρίνοι», «Παπαγάλος», «Το παιχνίδι», «Αδέρφια στην κόλαση», «Αδρεναλίνη» και πολλά μα πολλά άλλα… Ετοιμάσου, για "Μωρά στη φωτιά live"». Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο “Rodanthos bar”, στo βιβλιοπωλείo “Κονταργύρη” και διαδικτυακά στο more.com.