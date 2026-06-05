Διεθνές συνέδριο στην Καρδαμύλη

Στην Καρδαμύλη θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου το τρίτο διεθνές συνέδριο της σειράς Trends in Classics-Historiography, με θέμα «Humor, Comic Elements and Laughter in Classical Historiography» («Χιούμορ, κωμικά στοιχεία και γέλιο στην ελληνορωμαϊκή ιστοριογραφία»).

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την ευγενική χορηγία του Δήμου Δυτικής Μάνης. Την επίσημη έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γεώργιος Χιουρέας.

Η φετινή θεματική εστιάζει σε μια λιγότερο μελετημένη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση της αρχαίας ιστοριογραφίας: τη λειτουργία του χιούμορ, των κωμικών στοιχείων και του γέλιου στα ιστορικά κείμενα της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας. Μέσα από τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι ιστορικοί αξιοποιούσαν το κωμικό στοιχείο για να σχολιάσουν πρόσωπα και γεγονότα, να ασκήσουν κριτική ή να ενισχύσουν την αφηγηματική δύναμη των έργων τους.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ερευνητές και πανεπιστημιακοί από 16 πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τα Πανεπιστήμια Οξφόρδης, Harvard, Princeton, Liverpool, Syracuse, Reading, Brandeis, Montclair State, Palermo και Ludwig Maximilian του Μονάχου. Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται οι Christopher Pelling, Andrew Feldherr, Rachel Love, Craige Champion, Christopher Tuplin, Sulochana Asirvatham, καθώς και Έλληνες ερευνητές και πανεπιστημιακοί με σημαντική παρουσία στον χώρο των κλασικών σπουδών.

Όλες οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Οι εργασίες του συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο Λύκειο Καρδαμύλης, με έναρξη το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 π.μ. και ολοκλήρωση την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 2.30 μ.μ..

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοικτή στο κοινό. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (v.liotsakis@uop.gr) στον αναπληρωτή καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Βασίλη Λιοτσάκη. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντώνιος Ρεγκάκος και ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Βασίλης Λιοτσάκης.