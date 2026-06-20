Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη μεγαπανίδα της Μεσογείου

Μια νέα φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη θαλάσσια μεγαπανίδα της Μεσογείου φιλοξενεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ στον Περιβαλλοντικό Σταθμό του στον Αγιαννάκη Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE MareNatura.

Η έκθεση αποτελεί μια οπτική αφήγηση για εννέα εμβληματικά είδη-πρωταγωνιστές της Μεσογείου, αναδεικνύοντας την ομορφιά, τη μοναδικότητα αλλά και την ανάγκη προστασίας τους.

Μέσα από τις φωτογραφίες, οι επισκέπτες γνωρίζουν τη ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν: Τα θαλάσσια θηλαστικά: η Μεσογειακή φώκια, η Φάλαινα Φυσητήρας, η Φώκαινα, ο Ζιφιός και το Δελφίνι, Χελώνες: Καρέττα και Πράσινη χελώνα καθώς και θαλασσοπούλια: Μύχος της Μεσογείου και Αιγαιόγλαρος.

Η Φωτογραφική Έκθεση θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρο του Περιβαλλοντικού Σταθμού και θα είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε Σάββατο (6 μ.μ. – 9 μ.μ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην εκπαιδευτική έκθεση του ΑΡΧΕΛΩΝ, να συζητήσουν με τους εθελοντές και να ενημερωθούν για τη ζωή των θαλάσσιων χελωνών, τις δράσεις προστασίας και τη σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Στην ευρύτερη περιοχή, στο παραλιακό μέτωπο της Κυπαρισσίας, λειτουργεί επίσης ο νέος Σταθμός Ενημέρωσης για το έργο LIFE MareNatura. Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι κάθε Κυριακή και Τετάρτη, (6 μ.μ. – 9 μ.μ.), με τη συμμετοχή εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ που παρέχουν πληροφορίες για την τοπική θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις δράσεις προστασίας.

Ένας τόπος μεγάλης σημασίας για τη θαλάσσια ζωή

Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία. Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος αποτελεί περιοχή διεθνούς σημασίας, καθώς φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αναπαραγόμενο πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα στη Μεσόγειο. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ δραστηριοποιείται αδιάκοπα στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, υλοποιώντας προγράμματα παρακολούθησης και προστασίας της αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών. Το 2018, η περιοχή ανακηρύχθηκε Περιοχή Προστασίας της Φύσης και εντάχθηκε στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού παράκτιου οικοσυστήματος και του κρίσιμου βιότοπου ωοτοκίας.