Αντάμωμα παιδικών ομάδων παραδοσιακών χορών στους Γαργαλιάνους

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το “9ο Αντάμωμα Παιδικών Χορευτικών Ομάδων Παραδοσιακών Χορών”, την Κυριακή το βράδυ στην κεντρική πλατεία Γαργαλιάνων.

Μικροί χορευτές από διάφορους συλλόγους προσέφεραν ένα όμορφο θέαμα, δείχνοντας παράλληλα ότι η παράδοση του τόπου έχει συνέχεια.

Το Αντάμωμα διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση» σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας.

Συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση», ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός», ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων, η Αλβανική Κοινότητα Μεσσηνίας, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χώρας Μεσσηνίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι φίλοι της παράδοσης».

Στη μουσική ήταν το παραδοσιακό μουσικό σχήμα με τους Βαγγέλη Καραϊσκάκη λαούτο, Ανδρέα Χατζηανδρεά κλαρίνο, Βαγγέλη Βοττέα βιολί, Βαγγέλη Τσαγανό κρουστά και Εφη Βαιρλή τραγούδι.

Κ.Μπ.