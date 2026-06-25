Μουσική βραδιά στη Μάνη με έργα αγαπημένων δημιουργών

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μάνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ., στο Mani Sonnenlink, στον Πύργο Δυτικής Μάνης.

Στο πλαίσιο του Mani Sonnenlink Music Summer 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη συναυλία “Serenata Amorosa”, μια ατμοσφαιρική βραδιά με έργα των Schubert, Schumann, Brahms, Θεοδωράκη, καθώς και άλλων αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών.

Στη σκηνή θα βρεθούν η Θεοδώρα Μπάκα στο τραγούδι και η Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο λυρισμό, συναίσθημα και μελωδίες που ταξιδεύουν το κοινό από το ευρωπαϊκό ρομαντικό ρεπερτόριο μέχρι το ελληνικό τραγούδι.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ιδιαίτερο χώρο του Mani Sonnenlink, σε ένα φυσικό περιβάλλον που προσφέρει ιδανικό σκηνικό για μια συναυλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο ανέρχεται στα 8 ευρώ.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο tickets@mani-sonnenlink.com ή τηλεφωνικά στο 27210 78077.