Ομαδική έκθεση τέχνης στην Κορώνη

Ομαδική έκθεση τέχνης με τίτλο «Επιτέλους ουρανός» θα φιλοξενηθεί από σήμερα Σάββατο έως τις 25 Ιουλίου στο Μανιατάκειο Ίδρυμα, στην Αίθουσα Ταρσούλη, στην Κορώνη.

Την εισήγηση του θέματος και την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Βασίλης Καριζώνης, ενώ τη διοργάνωση έχει το codex “Coniectura”.

Στην έκθεση συμμετέχουν καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κολλάζ και εγκατάστασης, παρουσιάζοντας διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις γύρω από το θέμα «Επιτέλους ουρανός».

Συμμετέχουν οι: Σωτήρης Αναστασόπουλος, Ανδρέας Ζαχαράτος, Annette Hilbrecht, Βασίλης Καριζώνης, Στάθης Καρυδομάτης, Καλλιρρόη Κατσαφάνα, Gerd Lepic, Εύη Λιακέα, Τζένη Λυκουρέζου, Ηλίας Μακρής, Πηνελόπη Μεμένιου, Γιώργος Ντέρος, Franz Paky, Μαρία Παπαθανασοπούλου, Uta Schnuppe Strack, Γιώργος Σταθουλόπουλος, F. Dieter Stein και Παναγιώτης Φ. Τεμπελόπουλος.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 8 μ.μ.. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 7 μ.μ. έως τις 10.30 μ.μ..